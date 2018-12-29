Rusya'da kritik Suriye toplantısı

Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu; Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere Rus mevkidaşları ile bir araya geldi.

Güncellenme 29 Aralık 2018 14:26

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek için bir araya geldi.

“Önemli ilerlemeler kaydedildi”

Toplantı öncesinde bazı açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu; Türkiye, Rusya ve İran arasında Astana formatında Suriye konusunda yakın iş birliğinin yürütüldüğünü, bu kapsamda siyasi sürece dahil birçok alanda önemli ilerlemeler kaydettiklerini söyledi.

“Suriye’de neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz”

Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Rusya’ya geldiklerine işaret eden Çavuşoğlu, “Bundan sonra da Rus ortaklarımızla Suriye’de neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile ilişkilerimize bölgesel konularda çok önem verdiği için bizi gönderdi” diye konuştu.

“Son gelişmeleri de ele alacağız”

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise “İdlib’in yanı sıra İstanbul’da vardığımız anlaşmanın uygulanmasını değerlendireceğiz. Ayrıca ABD’nin Suriye’den çekilmesini ve Fırat’ın doğusundaki son gelişmeleri de ele alacağız” ifadelerini kullandı.