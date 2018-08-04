Rusya'da helikopter faciası! Çok sayıda ölü var

Rusya’da havalandıktan kısa bir zaman sonra yere sert bir düşüş yapan helikopterdeki 18 işçi hayatını kaybetti.

Güncellenme 04 Ağustos 2018 10:48

Rusya’da havalandıktan kısa bir zaman sonra yere sert bir iniş yapan helikopter alev aldı. Meydana gelen kazada helikopterdeki 18 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

18 kişi hayatını kaybetti

TASS Ajansının aldığı bilgilere göre, Krasnoyarsk bölgesinde, Utair havacılık şirketine ait helikopter havalandıktan kısa süre sonra sert iniş yaptı. Yere çarpmanın etkisi ile alev alan helikopterdeki 18 kişi kurtarılamadı.

Başka bir helikopterle çarpıştı

Kazanın, havaalanından kalkan başka bir helikopterin taşıdığı yükle çarpışması sonucunda meydana gelmiş olabileceği ihtimali de araştırılıyor.

Çalışanlar, vardiyalı işçilerdi

Arama kurtarma ekipleri, helikopterin her iki kara kutusunun da bulunduğunu duyurdu. Helikopterdeki çalışanların, bir numaralı petrol pompalama istasyonundan (Vankor) vardiyalı çalışanlar olduğunu belirtti.