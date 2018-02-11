Rusya'da dehşet dolu anlar! Uçak düştü!

Rusya'da 71 kişiyi taşıyan yolcu uçağı kalktıktan kısa bir süre sonra radardan çıkarak düştü.

Güncellenme 11 Şubat 2018 14:49

Saratov Havayolları'ndan kalkan 71 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı Rusya'nın başkenti Moskova'da düştü. Domodedovo Havaalanı'ndan kalkan yolcu uçağı, kalktıktan sonra kuleyle bağlantısını kaybetti ve düştü.

Moskova'ya düştü

Moskova'dan Orsk kentine gitmek için havalanan uçağın Antonov An-148 tipi bir yolcu uçağı olduğu ortaya çıktı. Rus haber ajansına konuşan bir yetkili ise yaptığı açıklamada, "Yolcu uçağı Moskova bölgesinde Argunova köyünün dışında düştü" dedi.

Uçağa henüz ulaşılamadı

Bir Rus kaynak ise düşen yolcu uçağının yerinin yapılan aramalar sonucu tespit edildiğini fakat ekiplerin henüz uçağın düştüğü yere ulaşmadığını belirtti.

Radardan çıktı

Düşen Rus uçağının 6 bin 400 feet mesafeden sonra radardan çıktığı gelen bilgiler arasında.