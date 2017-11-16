Rusya'da çimlere park eden sürücüye 5 bin dolar ceza

5 bin dolar, ya da yaklaşık 19 bin 350 lira para cezası fedaral mahkeme tarafından da onaylandı.

Güncellenme 16 Kasım 2017 10:27

Rusya'da Yüksek Mahkeme, Moskova’da bir parkbölgesindeki yeşil alanda çimlerin üzerine park eden bir araç için yerel yönetimin kestiği 300 bin ruble (5 bin dolar, ya da yaklaşık 19 bin 350 lira) para cezasını federal yasalara uygun bularak onayladı.

Daha önce de ceza kesilmişti

Geçen yılın eylül ayında bir şirkete kayıtlı aracın yasak bölgede çimlerin üzerine park edilmesi yüzünden resmi makamlar araç sahibi şirkete 300 bin ruble, sürücüsüne de ayrıca 5 bin ruble para cezası yazmıştı.

Yüksek Mahkeme’nin daha önce bazı taşra şehirlerinde kesilen benzer cezaları iptal etmesine dayanan araç sahibi şirket, mahkemeye başvurmuştu. Ancak bu kez mahkeme kendi içtihadını değiştirerek para cezasını onayladı.