Rusya'da bomba paniği!

Rusya'nın başkenti Moskova'da, peş peşe gelen bomba ihbarları nedeniyle tren istasyonları, AVM'ler ve üniversitelerden 10 bin kişi tahliye edildi.

Güncellenme 13 Eylül 2017 18:20

Rusya'nın başkenti Moskova'da sıcak saatler yaşanıyor. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, eş zamanlı yapılan ihbarlar nedeniyle yaklaşık 10 bin kişi tren istasyonları, AVM'ler ve üniversitelerden tahliye edildi.

20 yerde tahliye işlemi yapıldı

Rus haber ajanslarının geçtiği son dakika haberine göre, yetkililer eş zamanlı bomba ihbarları nedeniyle alarma geçti.

Yaklaşık 20 bölgenin boşaltıldığını duyuran yetkililer, bu bölgeler arasında üniversitelerin, tren ve metro istasyonlarının yanı sıra AVM'lerin de bulunduğu öğrenildi.

Kızıl Meydan'da alarm

Polislerin birden fazla noktada bomba olmasına karşı önlem aldığı bildiriliyor. Ekipler bomba uzmanı köpeklerle binaların içerisine giriyor. İhbar edilen bölgelerin çoğunlukla Kızıl Meydan çevresinde olduğu bildirildi.