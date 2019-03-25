Rusya ve Türkiye arasındaki vizeler kaldırılıyor mu?
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov vize görüşmeleri için bir araya gelecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke arasındaki vizenin kaldırılması konuşulacak.
“Hep birlikte Moskova'ya gideceğiz”
Bakan Çavuşoğlu; "Rus vatandaşların pasaportsuz, kimlikle ülkemize gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık. 28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. 8 Nisan'da da hep birlikte Moskova'ya gideceğiz” ifadelerini kullandı.