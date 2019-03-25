Rusya ve Türkiye arasındaki vizeler kaldırılıyor mu?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov vize görüşmeleri için bir araya gelecek.

Güncellenme 25 Mart 2019 13:27

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke arasındaki vizenin kaldırılması konuşulacak.

“Hep birlikte Moskova'ya gideceğiz”

Bakan Çavuşoğlu; "Rus vatandaşların pasaportsuz, kimlikle ülkemize gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık. 28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. 8 Nisan'da da hep birlikte Moskova'ya gideceğiz” ifadelerini kullandı.