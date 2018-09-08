Rusya ve Suriye İdlib'e yeniden saldırdı

Rusya ve Suriye savaş uçakları İdlib'i yeniden vurmaya başladı.

Güncellenme 08 Eylül 2018 14:55

Rusya ve Suriye savaş uçakları İdlib’i vurmaya devam ediyor. Reuters'un haberine göre görgü tanıkları uçakların İdlib'in güneyi ve Hama'nın kuzeyini vurmaya başladı.

İdlib’i vuruyorlar

İddiaya göre Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçakları ve helikopterleri, muhaliflerin kontrolündeki tek vilayet olan İdlib'in birçok noktasına bombardıman düzenledi.

Çok sayıda yaralı var

Jetlerin vurduğu yerler arasında; Han Şeyhun, Abdin, Kafran, El Lataminah, Siraj ve El Haveyn’in olduğu belirtilirken Abdin köyündeki hava saldırısında en az beş kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi.

Varil bombaları atıldı

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Beşar Esad'a ait helikopterlerin İdlib'in güneyindeki Hayş köyü ile Han Şeyhun'a varil bombaları attığı görüldü.

Sivillerin yaşadığı eve bombalar isabet etti

Reuters haber ajansı, helikopterlerin attığı varil bombalarının Han Şeyhun'da sivillerin yaşadığı evlere isabet ettiğini bildiriyor.

Yoğun top atışı sürüyor

Rejime bağlı ordu birlikleri ise, Hama'nın kuzeyinden İdlib'e doğru top atışlarıyla saldırıyor. Yoğun top atışı sürerken, savaş uçakları gökyüzünde uçtu.

Sivillerin ölmesinden korkuluyor

Yaklaşık 4 milyon muhalifin sıkıştığı İdlib'e muhtemel bir askeri harekatın felakete yol açmasından korkuluyor. Türkiye, BM, ABD ve Batılı ülkeler, Rusya ve İran'ı günlerdir bir operasyona girişilmemesi için uyarıyor.