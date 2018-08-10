Rusya ve ABD arasında ekonomik savaş tehlikesi

Rusya, ABD'nin yeni yaptırım kararları alacağı haberlerine “Bunu ekonomik savaş ilanı olarak nitelendirebiliriz” ifadeleri ile cevap verdi.

Güncellenme 10 Ağustos 2018 12:57

ABD, Rusya'nın İngiltere'de yaşayan eski bir Rus casusu ve kızına yapılan suikast girişiminde zehirli sinir gazı kullandığını belirledikten sonra ay sonuna kadar yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı.

Washington yönetiminin Moskova’ya yeni yaptırım uygulayacağı haberleri ise Rusya’nın sonu gelmeyen yaptırımlar sarmalında kilitlendiğine dair endişelerle rublenin iki yılın dip seviyesine düşmesine neden olurken, Rus varlıklarında satış baskısına yol açmıştı.

Rusya misilleme yapabilir

ABD’de senatörlerin geçen hafta taslak halinde sundukları ayrı tasarılarla çeşitli Rus kamu bankalarının ABD'deki faaliyetlerine ve dolar kullanımlarına yönelik sınırlamalar öneriliyor. Medvedev, ABD'nin Rus bankalarını hedef alması halinde Rusya'nın ABD'ye karşı ekonomik, siyasi ya da diğer misilleme tedbirleri alacağını söyledi.

“Bunu ekonomik savaş ilanı olarak nitelendirebiliriz”

Medvedev, "Gelecekteki yaptırımlarla ilgili görüşmeler hakkında yorum yapmak istemem ama bankaların işlemlerine ya da bir ya da bir başka para birimini kullanmalarına ilişkin yasak getirilmesi halinde, bunu ekonomik savaş ilanı olarak nitelendirebiliriz" dedi. Medvedev ayrıca "Ve bu savaşa ekonomik, siyasi olarak veya gerekirse başka yollarla karşılık verilmesi gerekli olur. Ve Amerikalı dostlarımızın bunu anlaması gerekiyor" dedi.