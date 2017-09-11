Rusya Suriye'ye havadan saldırdı: 19 ölü

Suriye'nin Deyrizor kentinde Rusya'ya ait olduğu tahmin edilen uçakların gerçekleştirdiği hava saldırısında 19 kişi yaşamını yitirdi.

Güncellenme 11 Eylül 2017 10:26

Suriye'nin Deyrizor ilinde Rusya'ya ait olduğu düşünülen uçaklar tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarında 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) internet sitesinden yapılan açıklamada, Elbulil köyüne yönelik saldırılarda 2'si çocuk 19 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Suriyeli aktivistler ise Rus uçaklarının saldırısında bazı cesetlerin yandığını ve tanınamaz hale geldiğini belirtti.