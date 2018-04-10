Rusya, Suriye'deki ABD operasyonlarını böyle engellemiş!

ABD'ye ait İHA'lara, Rus ordusuna ait jammerlar yardımıyla sinyal gitmesinin engellendiği iddia edildi.

Güncellenme 10 Nisan 2018 16:28

Esed rejiminin Doğu Guta'daki kimyasal saldırısı sonrası Suriye'ye müdahale sinyali veren ABD'ye karşı Rusya'nın da harekete geçtiği ve olayı bir operasyon durumunda Rus ordusunun karşılık vereceği iddia edildi.

Rusya, ABD’ye ait İHA’lara sinyal gitmesini engelledi

NBC News tarafından özel kodla yayınlanan haberde, Rusya'ya bağlı güçlerin birkaç hafta önce ABD'ye ait İHA'lara jammer yardımıyla sinyal gitmesini engellemeye başladı.

ABD’nin operasyonları engellendi

ABD basınının dört Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Rusya'nın bu hamlesinin nedeninin, son haftalarda Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddiaların artması ve ABD'nin buna karşılık vereceği endişesi olduğu öne sürüldü. Haber ayrıca, Rusya'nın bu kapsamda ABD'nin Suriye'de yapmayı planladığı birçok askeri harekatı engellediği de ileri sürüldü.

Pentagon açıklama yapmadı

Pentagon sözcüsü, askeri operasyonların güvenliği nedeni ile jammerların insansız hava araçlarının düşmesine neden olup olmadığıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.