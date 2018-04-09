Rusya, FETÖ elebaşı Gülen'e operasyon yapabilir!

Rusya Milli Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı Talat Enveroviç Çetin, Rusya'nın Karlov suikasti için harekete geçtiğini söyledi.

Güncellenme 09 Nisan 2018 12:56

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu hayatını kaybetmesinden sonra gözler Rusya'nın FETÖ hakkında alacağı tedbire çevrildi. Rus güvenlik danışmanı Talat Enveroviç Çetin, Karlov suikastıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Gülen yargı önüne çıkarılmalı

Rusya Milli Güvenlik Akd. Bşk.Yrd. ve ASIAPOL Talat Enveroviç Çetin, Türk akımı projesinin de kurucusu. Akşam'a konuşan Çetin, Türkiye ve Rusya’nın bir operasyon yapmaya hakkı olduğunu, terörist başının alınıp getirilip yargı önüne çıkarılmasının gerektiğini söyledi.

Rusya-Türkiye yakınlaşması oyunu bozdu

Çetin, Karlov cinayetinin FETÖ tarafından yapıldığı artık kesinleştiğini, bunun ABD'de planlandığının kesin olduğunu, bunu yaparken FETÖ'cüler kullandığını, Türkiye- Rusya’nın arasını bozmak için ne yapılabilir sorusunu sorduğunuzda FETÖ’cülerin Karlov’u işaret ettiklerini, bu olay sonrası Rusya ve Türkiye'nin birbirine iyice bağlanacağını hesap edemediklerini söyledi.

Türk-Rus savaşı çıkarmak istediler

Planların bu şekilde bozulduğunu ileri süren Çetin, "Cinayetten beş dakika sonra ben Moskova’dayken beni arayan Rus önemli yetkililer diyorlar ki kardeşim eğer siz görüşürseniz söyleyiniz ‘Türklerin arkadan vurmayacağını biz biliriz’ işin içinde başka bir şey var. Ben de o gece hemen A Haber’e bağlanıp olayı anlattım olayın FETÖ tezgâhı olduğunu kesinlikle bu saldırının ŞİÖ’ye yönelik olduğunu ve bu olayla üçüncü kez Türk Rus savaşı çıkarma deneyiminin de suya düştüğü ve bunun başarılı olmayacağını söyledim. Bundan sonra önümüzdeki yüz yıllarda Türkiye Rusya savaşını kimse çıkaramaz" dedi.

Ermenilerle işbirliği yapıyor

Çetin, Rus halkının özellikle Putin’in duruşuna vatanseverliliğine, kararlarına güvendiği için aldığı kararda mutlaka bir stratejik yer vardır diye konuyu tartışmadığını, ama bir yandan ABD, Soros etkisi ve FETÖ-Ermeni ittifakıyla ki bu ittifakın ciddi bir basında boyutu olduğunu, ABD’deki Ermeni Diasporası FETÖ’nün yaptığı ittifak Rusya’ya taşındığını, Rusya’da FETÖ'nün, Ermeniler tarafından barındırılıp korunduğunu, Moskova’ya çaktırmadan Türkiye aleyhine kararlar aldırmaya çalıştıklarını, onların gazetelerinin Erdoğan ve Türk-Rusya ilişkileri aleyhine yazı yazdıklarını, bunu pek dikkate alanların olmadığını söyledi.

İstihbarat yapısı

FETÖ'nün iki kardeş ülke olan Özbekistan ve Türkiye’nin arasını açtığını, daha sonra Türkiye ve Rusya’nın arasını açmak istediğini söyleyen Çetin, "Bu yapı bir istihbarat yapısı olduğu için ülkeye girerken sadece okulla girmiyor, vakıfla, şirketle, enstitüyle birlikte giriyor. Rusya’daki okulları kapandı ama vakıfları şirketleri enstitüleri hala aktif. Bunlar Türkiye düşmanlarını bulup Ermenilerle ittifak yaptılar. Başındaki bizim bildiğimiz isimler Ermeni Vatandaşı oldular" dedi.

Cinayeti ABD planladı, FETÖ yaptı

Çetin, Karlov cinayetinin yüzde yüz ABD organizatörlüğünde FETÖ'nün maşa olarak kullanıldığı bir suikast olduğu anlaşılınca bununla ilgili bir adım atılacağını, CIA ve ABD'nin kesinlikle örgüt başına sahip çıktığını, bu saatten sonra onu kendi rızasıyla vermeyeceklerini, Türkiye ve Rusya’nın bir operasyon yapmaya hakkı olduğunu, terörist başının alınıp getirilip yargı önüne çıkarılması gerektiğini, Rusya büyükelçisini kaybettiğini, Türkiye'nin de 250 şehit verdiğini, Türkiye’nin bir neslinin kaybolduğunu, bu neslin yetişmesi için elli senenin lazım olduğunu söyledi.

ABD, Gülen’i öldürür

FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye getirilip yargı önüne çıkarılması durumunda herkesin maskesinin düşeceğini savunan Çetin, bu adamın konuşması durumunda 50 yıllık kumpasın ne olduğunun ortaya çıkacağını, ABD'nin kendi foyaları meydana çıkmasın diye bu adamı vermeyeceğini, hatta misyonu bittiği an Fetullah Gülen’i kendilerinin öldüreceğini belirtti.

Yeniden yapılanıyorlar

Çetin, Türkiye içinde hala kripto FETÖ'cülerin olduğunu, son günlerde canlanın emri aldıklarını, bu kişilerin örgüt içine tam olarak girdiklerini ama tespit edilemediklerini ama hala devletin içinde olduklarını, son zamanlarda tekrar yapılandıklarını iddia etti.

İmza atmak sorunda kalacaklar

Çetin iddialarını şöyle sürdürdü: "Türkiye’nin kesin faydası olduğu bir işte arıza çıkarım derdinin ne olduğunu anlıyoruz. Faydaya karşı çıkmak için ne lazım? Dışarıdan bağlantılı emir lazım. Türk akımı ile ilgili arıza çıkaranların da kripto FETÖ’cüler olduğunu biliyoruz. Bunlar iş kendi boyutlarını aştığı an imza atmak zorunda kalacaklar. Akkuyu nükleer santrali için de aynı sorunu çıkardılar" dedi.