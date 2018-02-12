Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmede İsrail ve Filistin sorununun konuşulduğu öğrenildi.

Güncellenme 12 Şubat 2018 20:44

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu akşam ABD Başkanı Donald Trump ile telefon konuşması yaptı.

Putin, Filistin Başkanı Mahmud Abbas ile Moskova’daki görüşmesinin başında yaptığı açıklamada, "Biraz önce ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim ve Filistin ile İsrail krizinin çözümünü konuştuk" dedi.

"Her türlü desteği vermeye hazırız"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail ile Filistin arasında doğrudan diyaloğun yeniden başlaması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söylemiş, Soçi'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, iki devlet olarak İsrail ve Filistin'in huzur içinde olmasının, bölgenin istikrarı ve güvenliği için vazgeçilemez bir koşul olduğunu belirtmişti.