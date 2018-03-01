Rusya, ABD'nin terör desteğini deşifre etti!

Rus basını, ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye ait merkezlerde 20 üs kurduğunu iddia etti.

Güncellenme 01 Mart 2018 10:30

Türkiye'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Rus basının ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü. Basın, Rusya Güvenlik Konseyi’nin Suriye'de YPG'nin kontrolünde olan bölgeye ABD'nin yaklaşık 20 kadar üs kurduğunu açıkladığını iddia etti.

ABD, 20 üs kurdu

Russia Today'de yer alan habere göre, Rusya Güvenlik Konseyi, şu ana kadar PKK'nın Suriye'deki şubesi olan YPG kontrolündeki bölgelere ABD tarafından 20 üs kurulduğunu açıkladı.

Suriye'ye dış müdahale iddiası

Habere göre yapılan açıklamada, "Suriye'de barış ve istikrarın geri dönüşü, Suriye krizine sürekli dış müdahaleler tarafından baltalanıyor" denildi.

Daha önce TIR'larla silah gönderilmişti

DEAŞ'ı bölgeden çıkarmak için YPG'yi desteklediğini iddia eden ABD, PKK'nın Suriye'deki bu uzantısıyla birlikte cepheler kurdu. Daha önce Türkiye'nin uyarılarına rağmen Pentagon bahsi geçen terör örgütüne binlerce TIR'dan oluşan silah yardımı yaptı.

Şu ana kadar 2 bin 222 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde yaptığı açıklamada, şu ana kadar etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu sayısının 2 bin 222 olduğunu belirtti.