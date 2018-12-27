Rusya: ABD'den boşalan bölgelere Esed rejimi geçmeli

İngiliz basını, Rusya'nın ABD'den Suriye'den çekildiği bölgelere Esed güçlerinin yerleşmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu ileri sürdü.

Güncellenme 27 Aralık 2018 15:57

İngiliz medyası, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova’nın ABD askerlerinin çekildiği yerele Esed güçlerinin girmesi gerektiğini, Türkiye’nin Suriye’den çekilmesi gerektiğini söylediğini ileri sürdü.

Esed güçlerine teslim edilmeli

ABD askerlerinden boşalan bölgelerin Esad güçlerine teslim edilmesini umduğunu belirten Zakharova, Türkiye’nin ABD müttefiklerini Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'ten temizlemek için harekete geçtiğini söyledi.

Dün açıklama yapan Zakharova, ABD askerlerinden boşalan bölgelere uluslararası kanunlara göre Esed güçlerine teslim edilmesinin önemine vurgu yaptı.

ABD’nin çekilme hamlesi şaşırtıcı

ABD’nin çekilme planının farkında olmadıklarını belirten Zakharova, bu adım karşısında çok şaşkın olduklarını, Amerika'nın çekilmesinin Suriye'ye barış ve huzur getireceğini söyledi.