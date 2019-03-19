Russell Crowe'dan "Türk İşi Dondurma" filmine destek!

Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, "Türk İşi Dondurma" filmini resmi Twitter hesabından paylaştı.

Güncellenme 19 Mart 2019 10:39

Oscar ödüllü sanatçı Russell Crowe, Çanakkale Savaşları sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu edinen "Türk İşi Dondurma" filmine ilişkin yönetmeni Can Ulkay'ın mesajını hayranlarıyla paylaştı.

Crowe’un 2 milyon 700 bin takipçisi var

Ulkay’ın paylaştığı videoda, "Türk İşi Dondurma, yönetmen monitöründen kareler. Vizyondayız" mesajı yer aldı.

Twitter'da 2 milyon 700 binin üzerinde takipçisi olan Crowe, yönetmenliğini üstlendiği 2014 yapımı "Son Umut" filminde de 1919'da Çanakkale Savaşı'nın ardından Türkiye'ye gelen ve Gelibolu'da savaşta kaybolan üç çocuğunu arayan Connor'ı canlandırmıştı.

Filmin yapımcısı Mustafa Uslu

Yaşanmış bir olaydan esinlenilerek sinemaya uyarlanan, Can Ulkay'ın yönettiği, Gürkan Tanyaş'ın senaryosunu yazdığı filmin yapımcılığını Dijital Sanatlar Yapımevi adına Mustafa Uslu gerçekleştirdi.

Filmin konusu ne?

"Avustralya'da yaşayan iki Türk, geçimlerini devecilik ve el arabası ile dondurma satarak sağlar. 1915 yılında memleketlerinde savaş çıktığını öğrenen ikili, Çanakkale'ye cepheye gitmeye karar verir. Ancak, yetkililer onların adadan çıkmalarına izin vermez. Bu sırada Avustralya'da Türkler aleyhine propaganda yapılmaya başlanır. İngilizlerin Avustralya'da asker devşirmek için broşür dağıttığını öğrenen iki Türk, ülkelerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya'da vermeye karar verir."