Rus yolcu uçağı Moskova'da düştü: 71 ölü

Moskova yakınlarında 71 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağı havalandıktan kısa süre sonra düştü. Kazada kurtulan olmadı.

Güncellenme 11 Şubat 2018 21:21

Rusya'nın başkenti Moskova'da Domodedovo Havalimanı'ndan 65 yolcu ve 6 mürettebatla havalanan Saratov Havayolları'na ait Antonov An-148 tipi yolcu uçağı kalkıştan iki dakika sonra radardan kayboldu.

Yerel saatle 18.35'te Orenburg Orsk'a ulaşması beklenen uçak içinde bulunan 71 yolcusuyla düştü.

Kazanın hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Lavrov'a taziye

Bu arada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u arayarak, başsağlığı dileğinde bulundu.