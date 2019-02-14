Rus uzmandan kritik açıklama! Erdoğan, Esed'i tanırsa...

Rus uzman Semenov, Erdoğan'ın Esed’i Suriye’nin meşru lideri olarak tanıması durumunda Şam’la kapsamlı ilişkilerin yeniden canlanacağını söyledi.

Güncellenme 14 Şubat 2019 13:25

Rus uzman Kirill Semenov, bugün Soçi’de gerçekleştirilecek toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beşşar Esed’i Suriye’nin meşru lideri olarak tanıması durumunda Şam’la kapsamlı ilişkilerin yeniden canlanacağını, Türkiye sınırına tampon bölge kurulması konusunda tavize gidilebileceğini belirtti.

Suriye zirvesi gerçekleşecek

Rusya’nın Soçi kentinde bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında üçlü bir Suriye zirvesi gerçekleşecek.

Üç ülkenin birlikte çözmesi gereken sorunların kapsamı genişleyecek

Zirveyle ilgili değerlendirme yapan Kirill Semenov, ABD’nin Suriye’den çekilmesi ile Rusya, Türkiye ve İran’ın birlikte çözmesi gereken sorunların kapsamının genişleyeceğini ifade etti.

Türkiye ile Rusya arasında görüş ayrılığı mı var?

Semenov, Türkiye’nin tampon bölgeyi Suriyeli muhaliflerin kontrol edeceği bir bölgeye dönüştürmeyi istediğini, Şam'a muhalif olan güçlerin konuşlandırılabileceğini, bunların aslında Afrin'de, Cerablus'ta, yani Zeytin Dalı ve Türkiye'nin diğer operasyonlarının gerçekleştirildiği bölgelerdeki yönetimlerin bir devamı olacağını, Esed ve Moskova’nın böyle bir tutumu desteklemediğini, Rusya’nın bu tampon bölgenin kurulmasına, üçüncü tarafların kontrolünde bir şerit halinde olması koşuluyla onay vereceğini, Türkiye Menbiç’in muhaliflerin kontrolüne geçmesini istediğini, Moskova’nın ise Şam’ın olmasını istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed’i tanırsa…

Semenov, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esed'i Şam'ın meşru lideri olarak tanıması veya Suriye ile tam kapsamlı ilişkileri yeniden canlandırması karşılığında tampon bölge oluşturulması konusunda tavize gidilebilir" ifadelerini kullandı.