Rus televizyonu halka yiyecek stoklamasını tavsiye etti

Rusya devlet televizyonu olası bir savaş durumu için halka şimdiden yiyecek stoklamaları gerektiğini tavsiye etti.

Güncellenme 12 Nisan 2018 17:11

Rusya'nın devlet televizyonu Rossiya-24news kanalında Rus halkına olası bir üçüncü dünya savaşının çıkabileceğini, nükleer saldırı durumunda ise ne yapılması gerektiğini anlattı.

Nükleer bir dünya savaşı çıkabilir

Suriye'de yükselen tansiyonun nükleer bir dünya savaşına dönme endişelerinin arttığı ülkede, devlet televizyonu savaş sırasında sığınaklara girdiklerinde yanlarına sekiz yıla kadar bozulmayan pirinç, üç yıla kadar bozulmayan yulaf ezmesi, bir yıla kadar bozulmadan saklanabilen siyah buğday ve vücudu radyasyona karşı koruyan iyot almalarını söyledi.

Rus uzmanlar uyardı

Skynews adlı bir televizyon kanalına konuşan Eduard Khalilov adlı Rus uzman, bu tür durumlarda suyun en fazla önem arz eden madde olduğunu, bir insanın yemeksiz iki üç hafta aralıksız yaşayabileceklerini ama susuz üç günden fazla yaşayamayacağını bu yüzden suyun en büyük öncelik olduğunu söyledi.

Trump sonrası gizli sığınaklar arttı

Öte yandan, ABD'de paniğin daha büyük olduğunu aktaran Rus televizyonu, Trump'ın seçilmesinden sonra ülkede sığınak yapımında büyük bir arış olduğunu söyledi.