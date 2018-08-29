Rus savaş gemileri Akdeniz'e konuşlandı

Rusya’ya ait iki denizaltı ve en az 10 savaş gemisi Akdeniz’de konuşlandı.

Güncellenme 29 Ağustos 2018 11:25

İddiaya göre Rusya’ya ait iki denizaltı ve en az 10 savaş gemisi Akdeniz’de konuşlandı. Gemilerin neredeyse hepsinin uzun menzilli füze kabiliyetine sahip olduğu belirtilirken, bunlardan Amiral Grigorovich ve Amiral Essen isimli gemiler geçen cuma İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülenmişti

Daha fazla gemi konuşlanacak

Rus gazetesi İzvestiya konuşan Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya’nın gelecek günlerde Akdeniz’e daha fazla gemi göndermeyi planladığını, “Kalibar” füzeleriyle donatılmış 3 savaş gemisinin Şam rejiminin operasyon başlatması beklenen İdlib harekatına destek vereceği iddia edildi.

“Kalibar” füzeleri ile İdlib harekatına destek verecek

Rusya donanmasının bölgedeki etkinliği artırmasının asıl nedeninin İdlib harekâtı olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu donanma gücünün bir yandan Suriye’yi denizden koruyacağı, bir yandan da Şam rejiminin ‘gün saydığını’ söylediği İdlib harekatına “Kalibar” füzeleriyle destek vereceği öne sürüldü.