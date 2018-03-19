Rus halkı bir kez daha Putin dedi!

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinde yapılan seçimlerde oyların büyük çoğunluğunu alarak 4 kez devlet başkanı oldu.

Güncellenme 19 Mart 2018 09:35

Milyonlarca Rus seçmen ülkenin yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti. Yaklaşık 109 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Rusya'da 08.00'da açılan sandıklar 20.00'da kapandı.

Yüzde 75 oy aldı

Gelen bilgilere göre, sandıkların büyük bir bölümü açıldı ve şu ana kadarki oyların yüzde 75'ini Putin aldı.

8 adayla yarıştı

Toplamda 8 adayla yarışan Putin oyların 73,9'unu alırken, Komünist Parti adayı Pavel Grudinin yüzde 13,3, Rusya Liberal Demokratik Partisi Başkanı Vladimir Jirinovskiy yüzde 6,33, Yabloko Partisi lideri Grigoriy Yavlinsky yüzde 0,8, Büyüme Partisi lideri Boris Titov yüzde 0,6, Rusya Halk Konseyi Partisi lideri Sergey Baburin yüzde 0,6, Rusya Komünistleri Partisi lideri Maksim Suraikin yüzde 0,6 ve Sivil İnsiyatif Partisi adayı Kseniya Sobçak ise yüzde 1,4 oy oranına sahip oldu.

4 kez devlet başkanı oldu

Sandıkların tamamının açılması halinde Putin 4. kez Devlet Başkanı olacak.

Siber saldırı yapıldı

Rusya Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, seçim sistemlerine 15 farklı ülkeden binlerce siber saldırı yapıldı. ABD, Ukrayna ve Yeni Zelanda başta olmak üzere çeşitli ülkelerde Rusya’daki seçimlere yönelik “provokatif” eylemlerin düzenlendiği iddia edildi.

Seçmenlere teşekkür etti

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu oy oranlarını açıkladıktan sonra başkent Moskova’da Kırım’ın ilhakının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Putin, halka teşekkür etti.

“Ülkemizi başarı bekliyor”

Kızıl Meydan’da toplanan kalabalığa hitap eden Putin, "Biz büyük bir takımız ve ben de bu takımın üyesiyim. Ülkemizi başarı bekliyor. Rusya için önemli işler yapacağız" dedi.