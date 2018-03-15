Rus casusu krizi büyüyor! 4 ülkeden ortak bildiri

Rus casus Sergei Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesinden sonra 4 büyük ülkeden Rusya'ya tehdit niteliğinde uyarı yapıldı.

Güncellenme 15 Mart 2018 16:42

Rus casusu Sergei Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesinin ardından Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD tarafından Rusya'ya karşı ortak açıklama.

“Tiksiniyoruz”

Söz konusu olayın şok edici olduğu belirtilen açıklamada, 'tiksiniyoruz' ifadesi kullanıldı.

Rusya’ya çağrı

İngiltere, ABD, Fransa ve Almanya, çifte ajan Skripal krizinde Rusya'ya soruşturmada üzerine düşen sorumlulukları yerine getirme çağrısında bulundu.

Birleşik Krallık'ın egemenliğine saldırı

ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya liderleri bu saldırının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki askeri sinir gazının kullanıldığı ilk olay olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada bu saldırının Birleşik Krallık'ın egemenliğine yapılmış bir girişim olduğu vurgulandı.

Tüm ülkelerin güvenliği tehlikede

Ajanı zehirleyen ülkenin Rusya'dan başkası olamayacağına değinilen açıklamadaki bildiriye imza atan tüm ülkelerin güvenliğinin tehlikeye atıldığı ifade edildi.