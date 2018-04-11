Rus askeri Duma'ya müdahale edecek!
ABD'nin Suriye'ye gireceği iddialarının ardından Rus askerlerinin yarın Duma'ya gireceği ileri sürüldü.
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Korgenaral Viktor Poznihir, kimyasal saldırı iddialarının merkezindeki Doğu Guta'nın Duma ilçesine yarın Rus askerlerinin müdahale edeceği duyruldu.
Rus askerleri Duma’ya girecek
Rusya Savunma Bakanlığı'nda bir basın toplantısı düzenleyen Korgeneral Viktor Poznihir, Rus askeri polisinin Duma'ya gireceğini söyledi.
Flaş iddia
Sputnik'in haberine göre, Duma'dan alınan toprak üzerinde yaptıkları analizlerde herhangi bir zehre rastlamadıklarını öne süren Poznihir, Nusra Cephesi ile bağlantılı Beyaz Baretliler grubunun kimyasal saldırı düzenlenmiş gibi gösterdiğini savundu.
ABD, Rusya’yı tehdit etti
ABD Başkanı Trump'ın "Hazır ol Rusya çünkü hoş, yeni ve 'akıllı' füzelerimiz geliyor" sözlerine Rusya Devlet Başkanı Putin, "Dünyadaki durum endişe verici. Sağ duyunun hakim olmasını umuyoruz" ifadeleri ile cevap verdi.