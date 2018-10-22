Rümeysa Kadak'tan hakkındaki iddialara belgeli cevap!

Bir süredir emeklilik tartışmaları ile sosyal medyada sıkça adı geçen Rümeysa Kadak, hakkındaki iddialara belgeyle cevap verdi.

Güncellenme 22 Ekim 2018 10:14

Emeklilikte yaşa takılanların sosyal medya üzerinden tepki gösterdiği en genç vekillerden olan AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, TBMM’ye yaptığı müracaatta, ne zaman emekli olacağını sordu. Meclis başkanlığı ise Kadak’a 65 yaşında emekli olacağı yanıtını verdi. Genç vekil bu cevabı takipçileri ile paylaşarak, "Size kötü bir haberim var; iki yıl sonra emekli olamıyorum" açıklamasında bulundu.

Haksız kampanya yürütüldü

Özellikle son günlerde sosyal medyada aktif faaliyet yürüten EYT ekibi, AK Partili ismin fotoğrafları ile kampanya yürüttü. Sosyal medyada binlerce kullanıcı, AK Partili Rümeysa Kadak'ın anne-babasıyla milletvekili rozeti takılırken çekilmiş fotoğrafının altına, "Adı: Rumeysa Kadak, Yaşı: 22. Kendisi Türkiye'nin en genç milletvekili. 24 Haziran 2020 tarihinde sadece 24 yaşında emekliliğe hak kazanacak. Ama o hiçbir zaman 'bu millete kambur' olmayacak. Reis öyle diyor" diye yazdı.

"65'i beklemem gerek"

Kadak ise yapılan bu haksız eleştirilere sosyal medya hesabından, "Adım: Rumeysa Kadak Yaşım: 22. 65 yaşında emekli olacağım. 2 yıl sonra emekli olamıyorum. Biliyorum, 24 yaşında emekli olmamamı dileyenleriniz vardı. Fakat 65'i beklemem gerek" yanıtını verdi.

Bilgi notunu paylaştı

Kadak, Milletvekili Hizmetleri Başkanı Ahmet Yurtman'ın kendisine gönderdiği emekliliğiyle ilgili şu bilgi notunu da paylaştı: "5510 sayılı kanunun 43. Maddesine göre en az 2 yıl milletvekilliğinde bulunup bu süre içerisinde Başbakanlık Müsteşarına endeksli prim ödenmesi şartının yanında, kanunun 28. Maddesinde belirtilen prim ödeme ve yaş şartının tamamlanması halinde milletvekili statüsünde emekli olunabilmektedir. Yapılan incelemede doğum tarihiniz itibariyle 65 yaşını dolduracağınız 17.05.2061 tarihinden seçimlerin normal süresinde yapılacağı dikkate alınarak hak edeceğiniz fiili hizmet zammı süresi düşüldükten sonra 15.03.2060 tarihinde emekli aylığı bağlanabileceği anlaşılmıştır."