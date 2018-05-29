Ruhat Mengi, İyi Parti'yi bu sözlerle bombaladı!

Dün istifa eden ve İyi Parti kurucuları arasında olan Ruhat Mengi, bugün partisine ateş püskürdü.

Güncellenme 29 Mayıs 2018 12:35

İyi Parti'nin kurucuları arasında bulunan Ruhat Mengi, geçtiğimiz günlerde attığı tweetle partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Mengi, İyi Parti'nin aslında göründüğü gibi olmadığını, bunu parti programının açıklandığı toplantıya gittiğinde gördüğünü söyledi.

Gizli planlar yapılıyor

Yaptığı açıklamada, istifa kararını milletvekili listeleri açıklanmadan önce verdiğini belirten Mengi, partide MHP kökenlilerin tercih edildiğini, gizli planlara gerek olmadığını belirtti.

Akşener ve Aydın’ı hedef aldı

Başka İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ı hedef alan Mengi, partide MHP kökenlilerin ağırlıkta olduğunu, partide MHP'li olmayanların vitrinde olduğunu, Adana'da milletvekili aday listelerinin hazırlanmasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün etkili olduğunu iddia etti.

MHP’ye laf edilmiyor

Mengi, Devlet Bahçeli'ye kızıldığını ancak MHP'ye laf edilmediğini, gizli planlar yapılmaması gerektiğini, İyi Parti'nin göründüğü gibi olmadığını, bunu parti programının açıklandığı toplantıya gittiğinde gördüğünü belirtti.

Herkes MHP’li

Aydınlık'a açıklamalarda bulunan Mengi, toplantıya katılanlardan kendisi gibi 1-2 kişi hariç herkesin MHP'den geldiğini, bu durumun kendisi gibi başkalarını da rahatsız ettiğini, kendisinin herhangi bir çıkar beklentisi olmadığını, aday gösterilmediği için istifa ettiği haberlerinin yalan olduğunu söyledi.

Kadroları Hüseyin Sözlü kurdu

Ruhat Mengi, Adana MHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün İyi Parti kadrolarını kendisinin seçtiğini Adanalılar tarafından anlatıldığını, bu işte bir yanlışlık olduğunu, MHP'den oy alma bir tarafa birlikte çalışmanın abes olduğunu, neredeyse tüm ilçelerin MHP'li yapıldığını, birçok il ve ilçede durumun Adana'dan farksız olduğu, belediye başkanı seçimlerinde de MHP'lilerin aday gösterileceğini ileri sürdü.

Mengi açıklamalarına şöyle devam etti:

Birkaç vitrin koyarsın, diğer tarafta Türkiye genelinde MHP'lileri artırırsın. Yok canım, bu kadarı 'Türkiye'de bile' olmamalı! Sadece Devlet Bahçeli'ye kızıyorlar. Parti'ye laf yok. Dayak yesen bile sus. Neden acaba? Oy gelecekse gelir zaten, gizli planlara gerek yoktur. Şeffaflık dediğin şey siyasete gelmemişse ondan hayır gelmez. Bir ülke ancak dürust, şeffaf yönetimle kurtulur! Oy verirken dikkat! Adayınız veya seçtiğiniz parti acaba dışardan göründüğü gibi mi? Yoksa sizi kendi çıkarına alet etmek için rol mü yapıyor, dikkatle inceleyin. Yanılmak çok kolay ve karşınızdaki siyasetçilerin çoğu 'uzman', unutmayın! Saf ve dürüst aday seçin! Tabanı ne? Asıl soru bu!”