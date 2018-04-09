Ruhani, ABD'ye meydan okudu!

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesinin ABD'ye tahmin edilenden daha sert cevap vereceğini söyledi.

Güncellenme 09 Nisan 2018 11:10

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile 2015 yılında 6 dünya gücüyle imzalanan nükleer anlaşmayı iptal edeceği iddialarına cevap veren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın ABD'nin hayal ettiğinden daha güçlü bir şekilde cevap vereceğini söyleyerek meydan okudu.

ABD pişman olur

Ruhani, İran'ın anlaşmayı ihlal eden ilk ülke olmayacağını, ancak eğer ABD ihlal ederse buna pişman olacağını, düşündüklerinden daha hazırlıklı karşılık vereceğini, bunu anlaşmayı ihlal etmeleri durumunda bir hafta içinde göreceklerini söyledi.

Ankara’da 3’lü Zirve düzenlenmişti

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı Türkiye - Rusya - İran 3'lü Zirvesi düzenlenmişti.

Teröristlerin eğitildiğini iddia etmişti

Ruhani zirve sonrası yaptığı açıklamada, bölgedeki teröristlerin bazı ülkeler tarafından eğitildiğini, bu teröristlere para ve silah temin edildiğini, teröristlerin Suriye'ye ait petrolü, tarihi müzeleri, değerli eserleri sattığını iddia etmişti.

Dünya devletlerini eleştirmişti

Başta Amerika olmak üzere büyük dünya güçleri, DEAŞ, El-Nusra gibi terör örgütlerinin onların aracı olarak bizim bölgemizde uzun yıllar kalmasını istediğini ileri süren Ruhani, "Suriye ve Irak gibi büyük halklar, dost ülkeler ve milletler bu büyük komployu yok etti" ifadelerini kullanmıştı.

ABD ve İsrail başarılı olamadı

Ruhani, bugüne kadar gördüğünün Amerika ve İsraillilerin pek de başarılı olamadığını, Şam hükümetini yıkmak içerisinde olduklarını, teröristleri bu bölgede hakim kılmak istediklerini, kendi menfaatlerini güttüklerini ancak bugüne kadar başarılı olamadıklarını, İran hükümetinin Suriye olaylarının başından itibaren her zaman bölgede terörizmle mücadeleye vurgu yaptığını, bölgenin haritasının hiçbir şekilde değişmediğini, yakın zamanda Suriye'nin güvenliğinin sağlandığını görmek istediklerini belirtmişti.