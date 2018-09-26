RTÜK'ten flaş karar! İnternette yeni bir dönem başlıyor

İnternetten yapılan yayınlar için de lisans alma zorunluluğu getiren RTÜK, bundan sonra bu platforma üye olanların bilgisine de ulaşabilecek.

Güncellenme 26 Eylül 2018 10:23

RTÜK, internet üzerinden yapılan radyo ve TV yayınlarını denetim ve yaptırım kurallarına bağlayan yönetmelik taslağını görüşmek üzere dün toplandı. Yaklaşık 4 buçuk saat süren görüşmede, internet üzerinden yapılan yayınlara geniş denetim ve sansür getiren düzenleme oy çokluğu ile kabul edildi.

İnternet yayınları için ayrı bir lisans gerekecek

Bu yönetmeliğin amacı ise internet üzerinden yapılan yayınların RTÜK denetiminden geçirilmesi. Ayrıca bundan sonra televizyonların internet üzerinden yapacakları yayınlar için ayrı olarak lisans almaları gerekecek.

Abone bilgisine RTÜK ulaşabilecek

Cumhuriyet’in haberine göre, dün yapılan toplantıda BTK uzmanlarıyla beraber hazırlanan yönetmelikte dikkati çeken bir ayrıntı CHP’li üyelerin itirazına neden oldu. İtiraza rağmen kabul edilen yönetmelik maddesine göre, ücreti karşılığında hizmet veren platform işletmecileri, abonelerine ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi RTÜK'e iletmek zorunda.

Bu madde bahsi geçen taslakta, "İnternet ortamından yayın lisansı verilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar; şirket ve ortaklık yapısına, programlarına, yayınlarını ileten platform işletmecilerine ve varsa abonelerine ilişkin Üst Kurul tarafından istenilen her türlü bilgi ve belgeyi belirtilen süre içerisinde vermekle yükümlüdürler" ifadeleri ile yer aldı.

Bu kapsamda görüşülen taslağın kapsadığı alanlar ise şu şekilde:

Abone sayıları ve aboneliğe ilişkin her türlü bilgi rutin olarak her yılın sonunda iletilecek, ancak RTÜK her istediğinde bu bilgileri alabilecek. Böylece Netflix, Amazon Prime, BluTV, PuhuTV, Tivibu, Digitürk— Dilediğin Yerde, D-Smart Go, Turkcell TV+, Vodafone TV, FilBox gibi milyonlarca abonesi olan, bir dizisi en az 5 milyon kez izlenen, akıllı TV, tablet ve cep telefonu üzerinden toplam izlenme süresi ise milyonlarca saati bulan, İPTV olarak adlandırılan 'online TV' platformlarının aboneleri ile abonelik sözleşmesi üzerinden kurduğu ilişkiye dair tüm kişisel bilgiler RTÜK ve BTK'nınelinde olacak.