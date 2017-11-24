RTÜK'ten Beyaz TV'ye Rasim Ozan cezası!

RTÜK, Rasim Ozan Kütahyalı'nın sözleri nedeniyle Beyaz TV'ye, 5 kez program durdurma ve para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Güncellenme 24 Kasım 2017 14:04

RTÜK, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnak vatandaşlara yönelik tepki çeken sözlerine ilişkin kararını verdi. Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol isimli programa Kütahyalı'nın sözleri nedeniyle kanala, 5 kez program durdurma cezasının yanı sıra para cezası da verilmesini kararlaştırdı. Karar oy birliğiyle alındı.

5 kez program durdurma, yüzde 5 reklam kesintisi

Programa, RTÜK kanununu 8. Maddesinin B bendindeki "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" maddesinden ceza verildi. Kanala 5 kez program durdurma ve yüzde 5 idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Bu durumda Beyaz TV'ye geçtiğimiz ayki reklam gelirinin yüzde beşi oranında ceza uygulanacak.

Neler yaşanmıştı?

Beyaz TV'de yayınlanan programda Boşnak topluluğu için çirkin ifadeler kullanan Rasim Ozan Kütahyalı, tepkilerin ardından kanaldan kovulmuştu. Toplumun büyük kesiminden tepki alan ROK, tepkiler üzerine "Yaptığım bir zevzekliktir." demişti.