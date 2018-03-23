RTÜK'e meydan okuyan Hadise hakkında flaş iddia!

Müstehcenlik dolayısı ile klipleri yasaklanan ve RTÜK'e meydan okuyan Hadise'nin borçlarını ödemediği ve mal varlıklarını başkasının üzerine devrettiği ortaya çıktı.

Güncellenme 23 Mart 2018 15:05

RTÜK'ün klibine yasak koymasının ardından iddialı açıklamalar yapan Hadise hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Bir televizyon kanalında yayınlanan programda ünlü popçunun 2 yıl işletmeciliğini yaptığı plajın mülk sahibine olan 1 milyon 900 bin TL'lik borcunu ödemediği ortaya çıktı.

Borcunun bir kısmını ödemedi

İki taraf alacak verecek davası yüzünden mahkemelik oldu. Bunun üzerine Hadise, borcun 1 milyon TL'lik kısmını ödedi.

Alacaklı şok oldu

Hadise'den 900 bin TL alacağı kalan mülk sahibi, icra işlemleri için mahkemeye başvurduğunda şoke eden gerçeği öğrendi.

Hadise, Amerika'da tatilde

Hesaplarını haciz nedeni ile boşaltan Hadise'nin kendi adına bir mal varlığının olmadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda Hadise'nin bodyguard'ı da parasını alamadığını iddia etmişti. Şu sıralar Amerika tatilinde olan Hadise'nin konuyla ilgili yapacağı açıklama merak konusu.