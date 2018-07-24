RTÜK ve TRT için yeni düzenleme!

Yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle RTÜK ve TRT'nin bağlı olduğu makamlarla ilgili düzenleme yapıldı.

Güncellenme 24 Temmuz 2018 16:57

RTÜK ve TRT'nin bağlı olduğu makamlarla ilgili düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'nin yayınlanan bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na; TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlandı. Daha önce TRT Başbakanlığa bağlıyken RTÜK'ün üyelerini TBMM seçiyordu.

RTÜK'ün görevleri:

Türkiye'de yayın yapan medya kurumlarının bazı ilkeler çerçevesinde hareket etmeleri için kurulan RTÜK'ün görevi radyo ve televizyonların yayınlarını düzenlemek ve denetlemekle görevli kuruldur.

RTÜK'ün dokuz üyeden oluşan üst kurulu TBMM tarafından seçiliyordu. Üst kurul üyeleri kendi aralarında bir başkan ve bir başkan vekili seçiyordu. Ayrıca Başkanlık süresi iki yıldı.

Öte yandan RTÜK, 1994 yılında iletişim alanının yeniden düzenlenmesi sonucu özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliği niteliğinde kurulmuştur.

RTÜK, radyo ve televizyon kanallarına kurallara aykırı yayın yapmaları durumunda yayın durdurma para cezası verebilir.

TRT'nin görevleri:

1. Atatürk ilke ve inkılaplarının kökleşmesine, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasını öngören milli hedeflerin gerçekleşmesine,

2. Devletin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı ve Atatürk Milliyetçiliğine dayanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerinin korunmasına ve güçlendirilmesine,

3. Milli eğitim ve milli kültürün geliştirilmesine,

4. Devletin milli güvenlik siyasetinin, milli ve ekonomik menfaatlerinin korunmasına,

5. Kamuoyunun Anayasa ilkeleri doğrultusunda serbestçe ve sağlıklı bir şekilde oluşmasına, yardımcı olmak.

f) Yurt dışına yapılacak yayınlarla:

1. Devletin her alanda tanıtılmasına,

2. Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinin sürdürülmesine yardımcı olmak.