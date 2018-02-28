RTÜK o sözleri affetmedi! Akit TV'ye ceza yağdı

"Gün Başlıyor" isimli programının sunucusu Ahmet Keser'in kullandığı sözler "halkı kin ve düşmanlığa" sürüklediği gerekçesi ile Akit TV'ye yayın durdurma cezası verildi.

Güncellenme 28 Şubat 2018 17:51

Akit TV'nin "Gün Başlıyor" adlı programını sunan Ahmet Keser'in sözleri "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılması istendi. Kamuoyunda büyük tepki çeken sözler için RTÜK, Akit TV'ye üç kez program durdurma cezası ve para cezası verilmesini kararlaştırdı.

4.5 yıl hapsi istendi

Olaya ilişkin iki ayrı suç duyurusunda bulunulması üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatılmıştı. Başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık Keser hakkında, "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.

Akit TV'ye ceza verildi

RTÜK, Gün Başlıyor programını sunan Ahmet Keser'in kullandığı ifadeler nedeni ile Akit TV'ye üç kez program durdurma ve yüzde 3 oranında para cezası uygulanmasını uygun gördü.

RTÜK, konuyu toplantıya taşıdı

Bugün yapılan toplantıda, büyük tartışmaya yol açan Akit TV'de yayınlanan programdaki ifadeler konuşuldu. Bahsi geçen yayında sunucu Keser'in "Afrin Harekatı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin sivilleri öldürdüğü" söylemlerine tepki göstererek, "Niye öldürsün ki abi, zaten orada sivil olsa Türkiye Cumhuriyeti ordusu orada neden olsun ki... Bir kere varlık sebebini önce bir şöyle düşünelim, niye olsun ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusu sivil öldürmeye oraya niye gitsin ki abi? Yahu sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler... Di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var." ifadelerini kullanmıştı.

İfadeler kışkırtıcı

RTÜK bu ifadelerin kışkırtıcı olduğunun ve hedef gösterdiğinin, yorumlarda bazı kurum ve kişilere hakaret söylemleri olduğunun, sunucunun yayınlarında küfür ve argo sözler kullandığının altını çizdi.

Yüzde üç para cezası uygulanacak

RTÜK kanunun ilgili maddesi gereğince, Akit TV'ye müeyyide uygulanması kararını verdi. Bu çerçevede kanala üç kez program durdurma ve bu tip cezaların en yükseği olan yüzde 3 oranında para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ahmet Keser ne demişti?

"Gün Başlıyor" adlı programı sunan Ahmet Keser, terör örgütü yandaşlarının Türk askerinin Afrin'de sivilleri öldürüyor yalanına tepki gösterirken skandal ifadelere yer vermişti. Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" sözlerini sarf etmişti.

Bu sözlerin sosyal medyada büyük tepki çekerken, AK Parti sözcüsü Mahir Ünal ise bugün yaptığı açıklamada Keser'e çok sert tepki göstermişti.