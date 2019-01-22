RTÜK Başkanı görevi bıraktı! İşte nedeni...

Yerlikaya, dört yıldır yürüttüğü RTÜK Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Güncellenme 22 Ocak 2019 13:50

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, ailesinin sağlık problemleri nedeni ile görevini bıraktığını duyurdu.

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, dört yıldır devam ettiğini görevini ailesinin sağlık problemleri nedeni ile bıraktığını belirtti.

2015’ten bu yana bu görevdeydi

RTÜK yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yerlikaya, annesinin geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşamını sürdürmesi ve sağlık sorunları olan babasının rahatsızlığının artması sebebiyle 25 Kasım 2015'ten beri yürüttüğü başkanlık görevinden ayrıldı.

RTÜK üyeliği devam edecek

"En yaşlı RTÜK üyesi" sıfatıyla Arif Fırtına'nın başkanlığında yarın yapılacak haftalık Üst Kurul toplantısının birinci gündemi, başkanlık seçimi olacak. Kurul üyeleri kendi aralarından başkan ve başkanvekili seçecek. Yerlikaya'nın RTÜK üyeliği ise devam edecek.

Milletvekilliği de yaptı

24. Dönem Parlamento'da Konya Milletvekili olarak görev yapan Yerlikaya milletvekilliğinin ardından 2015 yılının Temmuz ayında tekrar RTÜK üyesi seçilmiş, Kasım 2015'te ise RTÜK Başkanlığına getirilmişti.