RTÜK artık interneti denetleyebilecek!

RTÜK artık, internet ortamında yapılan yayınlardan zararlı olan kısımları mahkeme kararı ile çıkarttırabilecek ya da içeriğe erişimi engelleyebilecek.

Güncellenme 22 Şubat 2018 16:12

İnternette yapılan yayınların RTÜK tarafından denetimine olanak sağlayan yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Yapılan düzenleme ile Meclis’e sunulan ve kabul edilen düzenlemede, “RTÜK’ten geçici yayın hakkı veya yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, bu hak ve lisansları ile yayınlarını internet ortamından da sunabilecek” şeklinde değiştirildi. Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet üzerinden sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıları üst kuruldan yayın lisansı, bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri de üst kuruldan yayın iletim yetkisi alacak” denildi.

Yayınlar kısıtlanabilecek

RTÜK’ten geçici yayın hakkın veya lisansı alamayan ya da bu hakkı iptal edilen gerçek ve tüzel kişilerin yayın yaptığı tespit edilirse sulh ceza hakimi, internetten yapılan yayının içeriğinin çıkarılmasına veya erişimin engellenmesine karar verecek.

Bakan Ağbal'dan eleştirilere cevap

Yeni düzenlemeye yapılan eleştirileri değerlendiren Bakanı Ağbal, yayıncılığı kısıtlamaya yönelik, internetteki yayınların daralması veya bazılarının engellenmesine yönelik bir düşünce olmadığını söyledi.

Konu hakkındaki fikir ayrılıkları

Hükümet, bu düzenlemeye internetteki yayın içeriklerinin denetiminin yapılamaması ve elde edilen gelirlere vergi yansıtılamamasını gerekçe gösterirken, muhalefet ise partilerin bu durumu sansür olarak lanse ettiği biliniyor.