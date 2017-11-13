Ronaldo'nun mutlu günü!

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun 4. çocuğu dünyaya geldi. Bu, Portekizli futbolcunun annesi belli olan ilk bebeği.

Güncellenme 13 Kasım 2017 10:02

Cristiano Ronaldo 4. kez baba oldu. Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve yeni kızı Alabna Martina ile çektirdiği fotoğraflı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alana Martina doğdu. Hem Geo hem de Alana çok iyi. Hepimiz çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Portekizli futbolcu, daha önceki çocuklarının annelerini basınla paylaşmamıştı. Alana Martina, annesinin herkesçe bilindiği ilk çocuk oldu.