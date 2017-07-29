Ronaldo'dan anlamlı çağrı

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Suriye'de yaşanan iç savaştan etkilenen çocuklara destek mesajı gönderdi.

Güncellenme 29 Temmuz 2017 10:58

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'de forma giyen Ronaldo, Suriye'de yaşanan iç savaştan etkilenen çocuklara destek mesajı gönderdi.

Sosyal medya hesaplarından "Save the Children" adlı sivil toplum kuruluşunu 'etiketliyerek' fotoğraf paylaşan Ronaldo, "5 yıl içinde çok şey değişmiş olabilir ama bazı sığınmacı çocuklar için hiçbir şey değişmedi. Onları unutmayın." ifadelerini kullandı.

Portekizli yıldız futbolcu, daha önce de Suriye'deki aileler için yiyecek, giyecek ve tıbbi yardım malzemesi bağışında bulunmuştu.

AA