Ronaldo yeniden mi baba oluyor?

Yedi çocuk istediğini açıklayan dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun sevgilisi Rodriguez hamile mi?

Güncellenme 22 Haziran 2018 17:19

Ronaldo'dan bir çocuk dünyaya getiren ve ikinci bir çocuğa hamile olduğu iddia edilen Georgina Rodriguez, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupasında da sevgilisi Cristiano Ronaldo'yu yalnız bırakmadı.

Yüzün tüm dikkatleri üzerine çekti

Son olarak Portekiz maçında görüntülenen Rodriguez'in parmağındaki 615 bin Poundluk yüzük ise tüm dikkatleri üzerine çekti.

Dünyaca ünlü marka

Portekiz milli takımına galibiyet getiren Fas maçında, Ronaldo'yu tribünden takip eden Rodriguez'in yüzüğü göz kamaştırdı. İngiliz basını, Ronaldo'nun aldığı tek taşın fiyatının 615 bin Pound (3.8 milyon TL) olduğunu iddia etti. Öte yandan yüzüğün markasının Cartier olduğu da gelen bilgiler arasında.

7 çocuk istiyor

Ronaldo'nun farklı eşlerinden olan Cristiano Junior, Eva Marina ve Mateo isminde üç çocuğu daha bulunduğu ve toplamda dört çocuğu bulunduğu belirtildi. Ronaldo daha önce yedi çocuğa sahip olmak istediğini belirtmişti.

Yeniden mi hamile?

Bu pahalı hediye ve Ronaldo'nun 7 çocuk hedefi Georgina Rodriguez'in hamilelik iddialarını güçlendirdi. Akıllara acaba yeni bebek hediyesi mi? sorunu getirdi. Ünlü çiftin nişanlandığı da konuşulanlar arasında.

Nasıl tanıştılar?

Dil öğrenmek için İngiltere'ye giden ve modellik yapan Georgina Rodriguez, 3 yıl önce İngiltere'de çalıştığı bir mağazanın etkinliğinde Cristiano Ronaldo ile tanışmıştı.