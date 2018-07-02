Ronaldo, Juventus'a mı transfer oluyor?

Juventus'un Real Madrid'in dünyaca ünlü oyuncusu Ronaldo'nun peşinde olduğu iddia edildi.

Güncellenme 02 Temmuz 2018 14:24

Serie A'nın başarılı takımı Juventus, yaz transfer dönemine damga vuracak bir hamle için harekete geçti. Ünlü kulübün hedefinde ise Real Madrid'den ayrılma planları yaptığı iddia edilen Cristiano Ronaldo var.

Daha önce Valencia'dan Joao Cancelo'yu kadrosuna katan Torino ekibinin Cancelo'nun menajeri Jorge Mendes ile Ronaldo transferi için yeniden buluştuğu iddia edildi.

İtalyan basını Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes ile yakın temas halinde olan Juventus’un transferi yapabilmek için nazı yokladığını iddia etti. Gelecek günlerde Serie A’nın başarılı kulübünün takımından ayrılmak isteyen Ronaldo’yu renklerine bağlayıp bağlamayacağı belli olacak.

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon kupa peşinde olan Juventus, transfer döneminde Liverpool'dan Emre Can'ı da kadrosuna katmıştı.