Real Madrid'den Juventus'a transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, İtalyan doktorları hayrete düşürdü.

Güncellenme 24 Temmuz 2018 10:50

Sağlık kontrolünden geçen Juventus'un Real Madrid'den transfer ettiği dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, İtalyan doktorları şaşkına uğrattı. Sebebi ise oyuncunun biyolojik yaşının 20 olarak çıkması.

İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport'un haberine göre, Cristiano Ronaldo'nun Juventus için girdiği sağlık testindeki sonuçlar şaşırttı. 33 yaşındaki futbolcunun vücudu 20 yaşındaki bir futbolcunun verileriyle benzerlik gösterdi.

Ortalama bir futbolcunun vücudundaki yağ oranı %10-11, kas kütlesi %46 iken Ronaldo'nun %7 ve %50 olarak belirlendi.