Ronaldinho beş parasız kaldı!

Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho, devlet arazisine izinsiz bina yaptığı gerekçesi ile kesilen cezayı parasızlıktan ödeyemedi.

Güncellenme 06 Kasım 2018 17:43

Paris Saint Germain, Barcelona ve Milan gibi ünlü takımlarda top koşturan Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho zor günler geçiriyor.

Para cezası kesilince gerçekler ortaya çıktı

Gelmiş geçmiş en başarılı futbolcularından biri olarak gösterilen Ronaldinho’ya ülkesinde verilen para cezası, şaşırtıcı bir gerçeği de ortaya çıkardı.

Ne kadar ceza kesildi?

Brezilya’da bir devlet arazisine izinsiz bina yaptığı gerekçesi ile mahkeme tarafından 1 milyon 750 bin pound para cezasına çarptırılan Ronaldinho'nun banka hesabına yapılan inceleme, inanması güç bir durumu ortaya koydu.

Hesabında 5 pound kaldı

Parayı tahsil için ünlü futbolcunun hesabına bakan yetkililer, hesapta sadece 5 pound kaldığını gördü.

Pasaportuna el konuldu

Kardeşi ile ortak olarak kurduğu inşaat firması nedeni ile başı dertten kurtulmayan Ronaldinho, izinsiz bina yaptığı gerekçesiyle çarptırıldığı para cezasını ödeyemedi. Mahkemede bütün parasını inşaatını yaptığı gökdelene harcadığını belirten Ronaldinho, sadece 5 poundu kaldığını söyledi. Yeterli parası olmadığı için para cezasını ödeyemeyeceğini belirten Ronaldinho'nun pasaportuna el konuldu.

Parayı bulamazsa ülkeden çıkamayacak

Eğer Ronaldinho, 1 milyon 750 bin poundu bulamazsa, ülkesinden dışarıya çıkamayacak.