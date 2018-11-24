Roma'dan Bahçeli'yi "neden çağırdık" açıklaması

Roma Kulübü, Devlet Bahçeli'yi çağırmalarının arkasındaki sebebin "Kurt" olduğu haberlerini yalanladı.

Güncellenme 24 Kasım 2018 15:35

AS Roma Kulübü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye gönderdikleri resmi davetle ilgili çıkan haberler sonrası DHA’ya açıklama yaptı.

MHP lideri Bahçeli; İtalyan Serie A’nın güçlü takımlarından olan Roma tarafından, Real Madrid’le Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak maça davet edilmişti.

Bahçeli ise aldığı bu davet kapsamında, önce teşekkür mektubu yollamış daha sonra da programının değişmesi sebebiyle maça katılamayacağını belirtmişti.

Bahçeli neden çağrıldı?

Roma konuyla ilgili açıklama yaptı. Buna göre, Devlet Bahçeli'nin yoğun programı sebebiyle maça gelemeyeceğini öğrendiklerini, Roma Kulübü olarak Devlet Bahçeli'nin maça gelmeyi çok istediğini duyduklarını, bu sebeple kendisine resmi davet gönderdiklerini, bu daveti maçlara katılmak isteyen diğer ülke politikacıları için de yaptıklarını, Bahçeli’nin daha sonra öngörülemeyen bir programı nedeniyle katılamayacağını bildirdiğini, Türk basınında yazıldığı gibi bu davetin Bahçeli'nin lideri olduğu partinin sembolünün Roma takımınınki gibi 'Kurt' olmasıyla hiçbir bağlantısı olmadığını belirttiler.