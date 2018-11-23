Roma, 'Bahçeli'yi bu yüzden davet etmiş!

Roma'nın Real Madrid ile oynayacağı maça Devlet Bahçeli'yi neden çağırdığı merak konusu olmuştu. Olayın perde arkasında bakın ne varmış?

Güncellenme 23 Kasım 2018 10:32

Roma’nın Real Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de çağırması merak konusu olmuştu. Bahçeli de aldığı davet için teşekkür ederek katılamayacağını iletmişti. Tartışma konusu olan davetin perde arkası ortaya çıktı.

Bahçeli’yi davet etme sebebi ne?

Twitter’da ‘Allen McAllister’ kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir hesap, Roma’nın Bahçeli’yi MHP’nin sembolü olan kurt nedeniyle davet ettiğini ileri sürdü.

Kurt sembolünü marka yapmak istiyorlar

Bu hesap, Roma sportif direktörü Monchi’nin kulübün sembolü olan kurdu dünya çapında bir markaya dönüştürmek için sembolü kurt olan başka kurum ve kuruluşlarla da irtibata geçtiğini belirtti.

Kurt işareti ile tanınan herkes hedefte

Hürriyet’in haberine göre; McAllister, Roma’nın ultras taraftar gruplarıyla ilişkisi olduğunu, içeriden arkadaşları ile konuştuğunu, aldığı bilgilerin resmi olmadığını, taraftarların kendisine ‘Bu bir Monchi operasyonu. Kurt sembolünü uluslararası bir marka yapmak istiyor. Bunun için ünlü bir isimle Roma’yı yan yana getirmek ve kurt işareti yaptırmak istiyor’ dediğini aktardı.

Nusret Gökçe ilham oldu

Öte yandan Roma, Bahçeli’nin yanı sıra ünlü tenisçi Rafael Nadal ve oyuncu Antonio Banderas’ı da davet etti. Amerikan güreşlerinin efsane ismi olan ve ringde kurt işareti yapmasıyla bilinen Finn Balor’u da tanıtımda kullanan Roma’nın kurt sembolünü Nusret’in tuz ekme hareketi gibi dünyaya yaymak istiyor.

Ünlü oyuncularla kurt işaretli paylaşım

Roma, ünlü Boşnak oyuncusu Edin Dzeko’yu da Balor ile buluşturup kurt işaretli pozlar verdirterek paylaştı.