ROKETSAN o gençleri şartsız işe alıyor!

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit, TEKNOFEST yarışmalarında dereceye girenleri şart aramaksızın işe alacaklarını söyledi.

Güncellenme 12 Eylül 2018 14:25

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, 20-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul Yeni Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST yarışmalarında dereceye girenlerin kuruma başvurmaları halinde hiçbir şart aranmaksızın işe alınacağını söyledi.

“Gençlerin başarılarını destekliyoruz”

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yiğit; festivalin, roket, füze ve uzay teknolojileri alanında ana sponsoru olduklarını, gençlerin başarılarını desteklediğini, böyle güzel bir etkinliğe sponsor oldukları için hem gururlu, hem mutlu hem de şanslı olduklarını düşündüklerini söyledi.

“Başvuranları işe alacağız”

Yiğit, TEKNOFEST'e destek sunduklarını, bu festivalde düzenlenecek yarışmalara katılıp dereceye girenleri, herhangi bir şart aramaksızın ROKETSAN'a başvurmaları durumunda işe alacaklarını belirtti.

Yiğit, “Bugün Aksaray'da başlayan ve 28 takımın yarışacağı yarışmada ilk üçe giren ekiplerin -çünkü şahıs olarak bu yarışmalara girilmiyor- tüm mensuplarını dereceye girmeleri ve talep etmeleri halinde ROKETSAN'da işe alacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

“Bu ekiplerde şart aramayacaklar”

Bu ekiplerdekilerden başka herhangi bir şart aramadıklarını belirten Yiğit, dereceye girmiş olmalarının yeterli olduğunu, bunun cazip bir teklif olduğunu, ROKETSAN'da işe girmenin o kadar da kolay olmadığını söyledi.

Yiğit, ROKETSAN’ın Türkiye’nin roket, füze ve uzay teknolojileri konusunda çalışan bir firması olduğunu, Savunma Sanayi sektöründe faaliyet gösterdiklerini, önemli ve güçlü bir firma olduklarını, gençlerin firmayı iyi takip ettiğini, ROKETSAN’ın Türkiye'de güçlü bir firma olduğunu, çok yüksek teknoloji ile ilgilendiklerini, dereceye giren gençlerin talep etmeleri durumunda onları işe alacaklarını Anadolu Ajansı vesilesiyle duyurmak istediğini ifade etti.

Gençlere kapılarımız açık”

“Gençlerimizi bekliyoruz. Onlara kapılarımız açık" diyen ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, gençlerin teknolojiye ilgi gösterdiğini belirterek, "Uzun süredir savunma sanayinde çalışan biri olarak şunu ifade edeyim. Bana göre gençler bizden çok daha fazla şanslılar ve çok daha ilerideler. Yeter ki biz onlara engel olmayalım. Biz 'ümitsizlik imansızlıktır' diye düşünüyoruz. Dolayısıyla gençlerimizden ve geleceğimizden ümitliyiz” dedi.