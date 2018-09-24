Rodrigues'in kaçırdığı penaltı, Gomis'i hatırlattı

Garry Rodrigues'in Akhisarspor maçında atamadığı penaltı akıllara Gomis'i getirdi.

Güncellenme 24 Eylül 2018 10:13

Galatasaray’da Bafetimbi Gomis ile başlayan penaltı kabusu, Akhisar maçında Garry Rodrigues ile devam etti.

Rodrigues penaltıyı değerlendiremedi

Maçın 41. dakikasında Serdar Aziz’in ceza sahasında düşürülmesine penaltı kararı veren orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu, beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Garry Rodrigues, Akhisarspor kalecisi Fatih tarafından engellendi.

Gomis de penaltılarda başarısızdı

Geçen sezon gol kralı olan Gomis de Konyaspor, Beşiktaş ve Akhisarspor karşısında penaltı noktasının başına geçti ama bu atışları olumlu değerlendirememişti. Fransız golcü, son olarak Göztepe karşısında golünü atmayı başarmış böylece Galatasaray dört penaltıdan sadece bir gol çıkarmıştı. Rodrigues'in dünkü kaçırdığı penaltıyla bu sayı 5'te bire çıktı. Penaltı atışı öncesinde topun başına Sinan Gümüşgeldi fakat Rodrigues bunu kullanmasına izin vermedi.

"Atsa şimdi bunu konuşmazdık"

Fatih Terim, takımın penaltıcısının Sinan Gümüş olmasına rağmen Rodrigues'in atmak istediğini söyledi, "Atsa şimdi bunu konuşmazdık" yorumunu yaptı.