Robert de Niro'dan Trump'a ağır küfür!

Ünlü ABD'li aktör Robert de Niro, 72. Tony Ödülleri töreninde Trump'a küfretti.

Güncellenme 11 Haziran 2018 12:46

ABD'li ünlü aktör Robert de Niro, CBS televizyonunda canlı yayımlanan 72. Tony Ödülleri töreninde sahnede ABD Başkanı Donald Trump'a küfretti.

De Niro, Trump’a küfretti

Önce gelen Trump muhaliflerinden olarak tanınan De Niro, ödül gecesinde rock yıldızı Bruce Springsteen'i anons ederken "Tek bir şey söyleyeceğim. Trump'ı S…. (F…. Trump)" sözleri sonrası izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Ellerini havada yumruk yapan oyuncu sözlerine, "Artık 'Kahrolsun Trump' değil, Trump'ı S…." ifadeleri ile devam etti.

Daha önce de “moron” demişti

De Niro, Kasım'da Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamı ve Senato'nun üçte birinin yenilenmesi için yapılacak seçimde halkı oy kullanmaya çağırdı ve daha önce Trump'a "moron" diyen Springteen'e "Bruce, kimse senin gibi sarsamaz. Özellikle de zorlu zamanlarda. Kendi ifadenle hükümette gerçeklik, şeffaflık ve dürüstlük için mücadele ediyorsun. Dostum buna yine ihtiyacımız var" dedi.

“Ona kim ne diyebilir ki?"

De Niro'nun ödül gecesi yaptığı bu çıkışı değerlendiren senaryo yazarı Tony Kushner, "(De Niro'ya) katılıyorum. Onun bunu yaptığına inanamıyorum. Aferin. Yani o, Robert de Niro. Ona kim ne diyebilir ki?" ifadelerini kullandı.

“Hitler Hatası"

Kushner, Trump'ın başkanlığı için "Sınırda bir psikotik narsisti Beyaz Saray'a taşıyan bir Hitler Hatası" ifadesini kullandı.