Rize'de sel felaketi: "Allah'ım yardım et, batıyoruz"

Rize aşırı yağışlar nedeni ile sel felaketi meydana geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Belde Başkanı Musa Süreyya Balcı "Allah'ım yardım et, batıyoruz" dedi.

Güncellenme 02 Ağustos 2018 12:40

Rize’de sabah saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak, sele neden oldu. Merkeze bağlı beldenin taşan deresi beldeyi su altında bıraktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Belde Başkanı Musa Süreyya Balcı, "Allah'ım yardım et, batıyoruz" paylaşımını yaptı. AFAD’ın intikal ettiği bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edildi.

Kentte dün etkili olan sağanak sonrası bugünde etkili yağış devam etti. Özellikle kentin merkezinde devam eden yağış, Salarha ve Muradiye beldelerinde etkili oldu.

“Allah'ım yardım et, batıyoruz"

Muradiye beldesinde aşırı yağış nedeni ile su seviyesi yükselerek taşan dere, beldeyi su altına bıraktı. Yağışın sele dönüşmesi bölgede çok sayıda evin su almasına neden oldu. Muradiye Belde Belediye Başkanı Balcı, yağışın sele dönmesi üzerine sosyal medya aracılığıyla "Allah'ım yardım et, batıyoruz" yazılı paylaşımda bulundu.

“Felaketle karşı karşıyayız”

Açıklama yapan Balcı, "Köprü ve menfezler yok oldu. Zor durumdayız, felaketle karşı karşıyayız. Şu anda can kaybımız yok, mahsur kalanlar var. Kurtarma çalışmalarına başlıyoruz” dedi.

Vatandaşlara uyarı

Öte yandan şiddeti yağışın kentte akşama kadar süreceği bildirilirken, bölgede meydana gelebilecek olası ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda da bulunuldu.