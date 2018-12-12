Rize, Şehit Emniyet Müdürünü uğurladı

Dün makamında uğradığı silahlı saldırı sonrası şehit olan Altuğ Verdi için Rize Valiliği'nde tören düzenlendi.

Güncellenme 12 Aralık 2018 10:08

Rize’de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için bugün 09.00’da Rize Valiliği’nde tören düzenlendi.

Valilikten açıklama yapıldı

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, şehit Verdi’nin tören sonrası memleketi Mersin’e uğurlanacağını, ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği belirtilirken, Şehide Allah’tan rahmet, ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dilekleri belirtildi.

Acılı aile ayakta durmakta zorlandı

Rize Valiliği’nde Verdi için düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, silah arkadaşları ve akrabaları katıldı. Verdi’nin acılı ailesi ayakta durmakta zorlandı.

“Yüreği vatan aşkı ile yanıyordu”

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya törende konuşma yaptı. Uzunkaya, Altuğ Verdi’nin meslektaş görünümlü bir katilin silahından çıkan hain kurşunlarla şehit edildiğini, Verdi’nin yüreğinin vatan aşkı ile dolu, mütevazı ve halkla iç içer biri olduğunu, Rize’nin Verdi’yi son yolculuğuna uğurlamak için toplandığını söyledi.

“Her Müslüman şehit olmayı arzular”

Şehitlerin cennette peygamberlerden sonraki en yüksek mertebenin sahibi olduğunu dile getiren Uzunkaya, her Müslüman ve Türk evladının hayatı boyunca hep şehit olmayı hayal ettiğini, bunun için mücadele edildiğini, kötülüklere karşı savaşırken ölenlerin şehit olduğunu ifade etti.