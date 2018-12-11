Rize Emniyet Müdürü şehit oldu! Vali'den ilk açıklama

Trafik şubede görevli bir polis memuru tarafından yaralanan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, şehit oldu. Rize Valisi olayın detaylarını paylaştı.

Güncellenme 11 Aralık 2018 16:18

Trafik şubede görevli bir polis memuru, tayin sorunu nedeni ile çıkan tartışma sonrası Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Şube Müdürü ve 2 polis memurunu vurmuştu.

Emniyet Müdür Şehit oldu

Yaralıların Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtilmişti. Durumu ağır olan Emniyet Müdürü Verdi’nin tedavi altında kurtarılamayarak şehit oldu.

Şüpheli gözaltında

Emniyet Müdürü ve 3 başka polisi yaralayan şüpheli ise gözaltına alındı.

Vali’den açıklama

Öte yandan Rize Valisi Kemal Çeber, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine açıklama yaptı.

Verdi ile görüşüp daha sonra vurmaya gelmiş

Vali Çeber, polis memurunun Emniyet Müdürü'yle görüştüğünü, daha sonra silahını alarak makama geri döndüğünü, hiç konuşmadan Altuğ Verdi’yi ve içeriye giren diğer üç polisi yaraladığını, müdürün hastaneye geldiğinde durumunun ağır olduğunu aktardı.

Olayın nedeni?

İlk belirlemelere göre olayın tayin meselesi nedeniyle olduğunu belirten Vali, bilgilerin henüz taze olduğunu, bu nedenle yanlış bilgi vermemek adına detay vermek istemediğini, şüpheli şahısın burada bir üniversite kazandığını, merkeze gelmek istediğini, gelmesinin uygun görülmediğini, istediği sonucu alamadığını, o şahsa polis memuru denilemeyeceğini, hain olduğunu, bu sıkıntı dışında sessiz ve sakin bir kişiliğe sahip olduğunu, yaptığının cezasını çekeceğini ifade etti.