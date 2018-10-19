Rıza Nur Meral'in eşi gözaltına alındı!

FETÖ soruşturması kapsamında 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınanlar arasında TUSKON başkanınının eşinin de olduğu öğrenildi.

Güncellenme 19 Ekim 2018 22:16

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonunda, örgütün kriptolu mesajlaşma programı ByLock kullandıkları iddiası ile 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ’nün iş adamları derneği olan TUSKON’un firari başkanı Rıza Nur Meral’in eşi Zeynep Meral’in de olduğu öğrenildi.

38 şüpheliden 20’si gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları ve yazışma içerikleri çözümlendiği gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 20'si, 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Zeynep Meral de gözaltında

Gözaltına alınanlar arasında, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesi ile kapatılan TUSKON'un başkanı firari Rıza Nur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de bulunduğu belirtildi.

Bank Asya’ya para yatırmış

Zeynep Meral’in ayrıca FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in talimatı ile Bank Asya’ya para yatırdığı, kapatılan derneklere üye olduğu, üst düzey FETÖ’cülerle irtibatının bulunduğu iddia edilirken, diğer 18 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Hükümeti tehdit etmişti

Bu arada FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral'in de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanması sürüyor. Davanın iddianamesinde, “Firari şüpheli TUSKON Genel Başkanı Rıza Nur Meral'in 1 Mart 2014'te gerçekleşen TUSKON 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda FETÖ/PDY propagandası yaptığı ve hükümeti alenen tehdit ettiği konuşmasına, çoğu şüphelinin ayakta alkışlayarak destek vermelerinin, örgütsel tavırlarının ve örgüte mensubiyetlerinin birer delili olarak kabul edildiği" belirtilmişti.