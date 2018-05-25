Rıza Kocaoğlu kendini bu sözlerle savundu

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, hakkında yapılan eleştirilere Instagram hesabından yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi.

Güncellenme 25 Mayıs 2018 12:57

Göztepe - Galatasaray maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı konuşma sırasında canlı yayını adeta sabote eden oyuncu Rıza Kocaoğlu sessizliğini bozdu. Yaptığı hareketle çok sayıda insanın tepkisini çeken Rıza Kocaoğlu sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu, kendisini tanıyan herkesin Göztepe sevgisini hemen hemen her alanda dile getirmeye çalıştığını bildiğini, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in basın mensupları ile yaptığı sohbet arasında yaptığım konuşmanın amacımın dışında algılanmasının kendisini üzdüğünü, Başkan'a da, samimiyet ve iyi niyetini anladığı, bunu açıklamasında vurguladığı için ayrıca teşekkür etmek istediğini, yapmış olduğu konuşmanın hiçbir camiayı veya bireyi kırmak ya da üzmek gibi bir amacı kesinlikle olmadığını vurguladı.

Bu süreçte yapıcı davranan Galatasaray taraftarına, Sebahattin Şirin'e, Göztepe taraftarına ve İsmail Kocaoğlu'na teşekkür ettiğini belirten Rıza Kocaoğlu, "Dünya'ya barış ve kardeşlik ilkesiyle bakan biri olarak, yine bu süreçte yanımda olup barışı, kardeşliği ve sağduyuyu kamuoyuna telkin eden, başta Pepe Metin olmak üzere Fenerbahçe tribününe, Beşiktaş Çarşı grubuna, Sakaryalı, Bursalı, Karşıyakalı, Ankaragüçlü, Trabzonlu ve adını saymayı unuttuğum diğer takım taraftarı olan tüm dostlara teşekkürü borç bilirim" dedi.