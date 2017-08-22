Rıza Kayaalp 3. kez dünya şampiyonu

Milli güreşç, Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Güncellenme 22 Ağustos 2017 23:25

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonanın 2. gününde milli güreşçi, grekoromen stil 130 kilo finalinde Estonyalı Heiki Nabi ile karşılaştı. Son dünya şampiyonu Rıza, Paris'te de zirveyi yine kimseye bırakmadı.

Milli güreşçi, günün ve grekoromen stilin son müsabakasında Nabi'yi 2-1 yenerek, üst üste 2'nci, toplamda ise 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Bakan Bak'tan tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayaalp'i, final müsabakasının hemen ardından telefonla aradı.

Telefon görüşmesinde Rıza Kayaalp'i kazandığı altın madalya ve ülkeye yaşattığı büyük sevinçten dolayı kutlayan Bakan Bak, milli güreşçiye başarılarının devamını diledi.

AA