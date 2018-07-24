Rick Grimes, The Walking Dead'den ayrılıyor mu?

The Walking Dead'in Rick Grimes'ı Andrew Lincoln hakkındaki ayrılık iddialarını doğruladı.

Güncellenme 24 Temmuz 2018 15:26

Aylardır izleyicilerinin gündeminden düşmeyen The Walking Dead'in başrol oyuncusu Andrew Lincoln hakkındaki iddialar dizinin yaratıcısı Robert Kirkman tarafından doğrulandı. Lincoln, "Rick Grimes rolünde son sezonum olacak" dedi.

“Diziyi çok seviyorum”

Diziye vedası hakkında konuşan Lincoln, Rick Grimes rolünde son sezonu olacağını, bu diziyi çok sevdiğini, The Walking Dead'in kendisi için her şey olduğunu, diziyi yapan herkesi çok sevdiğini, izleyenlere de bayıldığını söyledi. Konuşma sonrası duygulsal anların yaşanması sonrası ise Lincoln, "Bunun bir Oscar kabul konuşmasına ya da anma konuşmasına dönüşmesine istemem" dedi.

Yeni sezon ne zaman başlayacak?

The Walking Dead yeni sezon tanıtım programında 9. sezonun yayın tarihi de belli oldu. Burada yeni sezondan ilk fragman yayınlandı. The Walking Dead'in 9. sezonu 7 Ekim'de AMC ekranlarında başlayacak.